Sport.quotidiano.net - Ciclismo. La grande attesa a Lido è finita. Oggi parte la corsa dei due mari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo ilspettacolo di sabato nelle Strade Bianche a Siena, ilfa tappalunedì in Versilia con lanza della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, che festeggia la sessantesima edizione. Al via molti dei più forti campioni del pedale protagonisti anche nelle ultime edizioni. Sicon la cronometro individuale (il primo concorrente prenderà il via alle 12,35), sul lungomare aCamaiore. Sono 11 km e 500 metri, con un percorso che andrà verso il nord, per raggiungerena di Pietrasanta e Fiumetto dopo la modifica di tracciato rispetto al primo percorso presentato. A Fiumetto il giro di boa, per tornare al traguardo sul lungomare di didi Camaiore. Prima della gara dei professionisti saranno di scena sullo stesso tracciato 46 juniores, connza del primo concorrente alle 9,45.