Cibo turismo e sanità | l’Italia fa il pieno di occupati a tempo indeterminato ma gli stipendi restano inadeguati

Leggi su Open.online

e assistenza sociale, alloggi e ristorazione, viaggi e attività scientifiche e tecniche sono tra i settori che negli ultimi dieci anni hanno attratto più. A perderne, rivela un’analisi pubblicata sul Sole 24 Ore basata sui dati del registro imprese dell’Inps, sono principalmente banche, assicurazioni, immobiliare, legno e moda. Lo studio evidenzia che in generale a livello occupazionale la pandemia risulta completamente superata. Rispetto a dieci anni fa, i lavoratori sono 2,6 milioni in più, a fronte di 128.626 imprese in meno. Cresce, dunque, seppur di poco anche la dimensione delle aziende. I settori che cambiano di piùIn particolare, le imprese attive nellae nell’assistenza sociale hanno registrato un aumento di 272 mila lavoratori, mentre il settore dell’alloggio e della ristorazione ha visto una crescita di 532 mila unità.