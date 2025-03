Linkiesta.it - Ci sono più cavoli in terra che stelle in cielo

La famiglia delle Crucifereae, o Brassicaceae, è grande, internazionale, e comprende tutti i protagonisti della stagione fredda, quando l’orto è a riposo ma si cercano lo stesso prodotti freschi e non d’importazione. Ovvero, i. Considerati gli ortaggi più nutrienti del mondo, hanno caratteristiche diverse a seconda delle tante varietà, ma in generalericchi di sali minerali come il calcio e il ferro, di sostanze benefiche che rafforzano il sistema immunitario e di fibre che prevengono i problemi digestivi.I dietisti consigliano di consumarli almeno due volte alla settimana. Non è difficile perché, amati dalla cucina popolare di ogni Paese per il loro gusto deciso e per l’estrema versatilità, hanno anche il vantaggio di essere reperibili in una gamma davvero ampia di tipologie e di essere interamente commestibili: fiori, foglie, germogli, fusti, tanto crudi come cotti e adatti a ogni preparazione, dalle minestre, ai contorni, fino ai dolci.