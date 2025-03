Ci sono 19 indagati per le due vittime nella villetta esplosa in Garfagnana

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Ci19per l’esplosione delladi Eglio, frazione di Molazzana, in provincia di Lucca in cui hanno perso la vita Seetoh Kwok Meng, 68 anni e Chang Kai En, 52 anni di Taiwan.Si tratta di tutti coloro che hanno avuto a che fare con l’impianto a gpl che ha provocato l’esplosione: tecnici ed ex proprietari dell’edificio.Così ha deciso il sostituto procuratore Antonio Mariotti, che ha anche incaricato lo svolgimento dell’autopsia e delle analisi genetiche sui resti: si terràgiornata di mercoledì 12 marzo.Dopo gli esami i resti, al termine di una breve celebrazione, saranno cremati e restituiti alle famiglie, che si costituiranno parte civile, e trasferiti nei paesi di origine.