Liberoquotidiano.it - "Ci fa schifo, ci fa orrore, non la vogliamo": Luciana Littizzetto, la lettera a von der Leyen scatena il caos

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo il ricovero per pancreatite,torna in studio a Che tempo che fa, su Nove, nella puntata del programma condotto da Fabio Fazio di domenica 9 marzo. E come sempre, ecco che la comica torinese sfodera la sua consueta letterina. In questo caso l'iperbolica missiva è rivolta a Ursula von der, la presidente della Commissione europea, la stessa Ursula che nella scorsa settimana ha spinto sul riarmo della Ue. "L'Europa è nata dopo la Seconda guerra mondiale per dire mai più a quell'ecatombe. È nata per la pace. Non per la guerra. Nella nostra Costituzione c'è scritto che l'Italia 'ripudia la guerra'. Non: 'all'Italia la guerra non sconfiffera'. O: 'l'Italia la guerra preferirebbe di no'. No: la ripudiamo, nel senso che ci fa, ci fa, che non la", ha presso lain versione pacifista.