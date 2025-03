Christian Mandura lo chef che cucina con l’AI | Conosce tutte le culture del mondo Sarà rivoluzionaria

Leggi su Open.online

Di tanti ambiti a cui può essere applicata l’intelligenza artificiale, lasembra uno dei più lontani. Come insegnare al computer gli accostamenti, i tagli, il bilanciamento dei sapori in modo che possa quantomeno assistere uno cuoco umano nella creazione dei piatti? È la domanda che un paio di anni fa si è fatto lo. Una stella Michelin a 34 anni, il capotorinese è ormai nel pieno della collaborazione con Reply, una multinazionale concittadina della consulenza digitale, con la quale ha individuato un obiettivo ambizioso: addestrare un’intelligenza artificiale che sappiare, quantomeno in teoria. Che conosca i sapori, che sappia abbinarli, creare nuovi piatti e ottimizzare i processi necessari. Dal ristorante all’intelligenza artificialeLoracconta il progetto a Ottavia Giustetti per La Repubblica.