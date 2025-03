Amica.it - Christian di Danimarca in mimetica: l’abbraccio del futuro re ai genitori in caserma

È ormai un mese chedi, figlio di re Frederik e della regina Mary nonché erede al trono, fa una vita da soldato. Il 3 febbraio scorso, infatti, è entrato alladi Antvorskov, vicino a Slagelse, per assolvere al servizio militare, proprio come i suoi coetanei connazionali. Da allora non si avevano avuto aggiornamenti sul giovane (in compenso se ne avevano avuti tanti sui, impegnati recentemente in un curioso royal tour in Finlandia). Il colpo di scena è arrivato sabato scorso, 8 marzo, con le prime immagini diin versione soldato.diin: le prime fotoQuando ha messo piede per la prima volta nella base militare, rispondendo furtivamente alle domande dei giornalisti appostati fuori dall’ingresso delladisi è definito «emozionato e impaziente».