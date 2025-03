Bergamonews.it - ChorusLife Arena Bergamo, al via la vendita dei biglietti di “Forza venite gente – Il musical”

. Nella mattinata di lunedì 10 marzoha annunciato l’apertura delle vendite dello spettacolo “, il” una produzione Soni, scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo regia di Ariele Vincenti. Lo spettacolo sarà in scena domenica 11 maggio alle 17.Le prevendite saranno aperte a partire dalle ore 15.00 su www.ticketone.it Per gruppi superiori alle 20 persone è disponibile una scontistica dedicata. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a promozione@.comLo spettacolo,ilè un singolare evento teatrale nel panorama dei.È la storia’ di San Francesco d’Assisi raccontata in musica e in prosa, con particolare riguardo ai suoi aspetti più giovani e più lieti: la speranza l’amore per la vita, l’amore per la natura La magia di questo spettacolo è anche il suo potere universale, il suo saper coinvolgere negli anni generazioni differenti e il suo riuscire a passare da padre in figlio, come un’eredità spirituale.