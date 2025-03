Anteprima24.it - Chiusura Edenlandia, a rischio il livello occupazionale: senza un tavolo per la cassa integrazione

Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo proseguendo negli approfondimenti tecnici e legali per riaprire presto i cancelli dima c’è un ulteriore tema che ci sta preoccupando e riguarda ildei lavoratori del Parco. “ lo afferma il presidente di Tanit Gianluca Vorzillo.“ Con la revoca della licenza disposta dal Comune la società che gestiscenon puo’ accedere alle procedure didel personale e non può chiedere così l’attivazione del competenteistituzionale in Prefettura. Esiste così ildel licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici dello storico Parco di Fuorigrotta ma stiamo lavorando per trovare la più rapida soluzione, anche con serrate interlocuzioni con tutti gli enti coinvolti in questa delicata questione, per evitare questa ulteriore grave criticità.