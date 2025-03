Notizie.com - Chiusa in casa, picchiata e minacciata perché fidanzata con una ragazza: arrestati i genitori per sequestro di persona

Leggi su Notizie.com

Mamma e papà quella relazione sentimentale, derivante dall’orientamento sessuale della figlia, non l’hanno mai accettata.L’ultimo episodio ieri, quando laè stata prelevata con la forza dall’abitazione di un’amica dove aveva trovato ospitalità insieme alla. I carabinieri sono quindi intervenuti e, a seguito di indagini-lampo, hanno arrestato entrambi i. Le accuse sono pesantissime:die maltrattamenti in famiglia.incon unaperdi(CANVA FOTO) – Notizie.comLa terribile storia giunge da Ercolano, in provincia di Napoli. Protagonisti sono unadi 19 anni, la madre di 47, il padre di 43, entrambi incensurati, e ladella giovane di 20 anni.