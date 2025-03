Agi.it - Chiudono in casa la figlia perché ha una fidanzata, arrestati i genitori

AGI - Sono statiper aver sequestrato inladi 19 anni, colpevole, ai loro occhi, di avere allacciato una relazione sentimentale con una ragazza di 20. Una relazione che padre e madre, due incensurati rispettivamente di 47 e 43 anni, non mandavano giù e che stavano tentando a tutti i costi di far saltare. Il culmine di questa vicenda è avvenuto pochi giorni fa a Ercolano. I dueavevano già minacciato le due giovani fidanzate di dare fuoco all'abitazione della ventenne, costringendole così a trovare ospitalità presso una loro amica. Le giovani, però, non potevano sapere che nel cellulare della 19enne i suoiavevano inserito un gps per la localizzazione. Così i coniugi si sono presentati adella loro amica e tra le urla dei presenti hanno prima strappato allalo smartphone che teneva in mano, poi hanno afferrata la ragazza per le braccia e trascinata fino a metterla in auto.