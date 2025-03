Chietitoday.it - Chieti Calcio, il presidente Di Labio: "La matematica non ci condanna, finché la speranza sarà accesa noi continueremo a lottare"

La delusione in casadopo il ko interno a sorpresa per mano del Sora, ad interrompere una striscia positiva assai lunga e la risalita in classifica, è tanta, tantissima. Ma non si molla. Lo ha fatto capire ilGianni Diin una sorta di lettera aperta al popolo.