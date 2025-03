Justcalcio.com - Chiave di possesso per la progressione della Champions League del PSG, afferma Luis Enrique

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:hato che la capacità di Paris Saint-Germain di controllare ilsarà lanella loroultima 16 Seconda Lega contro il Liverpool ad Anfield martedì. PSG si ritrova 1-0 verso lo scontro. Nonostante abbia dominato la prima tappa, Harvey Elliott è saltato con il goal vincente all’87 ° minuto. I Parisiens hanno avuto 27 tiri contro la squadra di Arne Slot la scorsa settimana, il secondo più registrato (dal 2003-04) da una squadra in una partita a eliminazione direttain cui entrambi non sono riusciti a segnare e persi, dietro solo PSG contro il Borussia Dortmund nel 20 maggio 2024 (30).Ma tutta la speranza non è persa. Sono riusciti a progredire da due dei precedenti cinque legami Knockout Stage Knockout dopo aver perso la gamba, tornando a battere il Borussia Dortmund in aggregato negli ultimi 16 (3-2) 2019-20 e Barcellona nei quarti di finale 2023-24 (6-4).