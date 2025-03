Lapresse.it - Chiara Ferragni, semaforo verde all’aumento di capitale di Fenice

in assemblea dei socididi, società che è titolare dei marchi della influencer. L’aumento didella societàammonta a 6,4 milioni di euro. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. “Sisterhood S.r.l. informa” che “l’assemblea dei soci diS.r.l”, la società di, svoltasi oggi, con “il voto favorevole di Sisterhood S.r.l. e di Alchimia Spa, ha deliberato, fra l’altro, la ricostituzione delsociale diS.r.l., nei termini proposti dall’amministratore unico Claudio Calabi”, si legge in una nota della società.“Sisterhood S.r.l. è pronta a sottoscrivere l’aumento diin proporzione alla quota dalla stessa detenuta ed eventualmente anche per la parte di aumento che non fosse sottoscritta dagli altri soci, onde consentire adi proseguire con successo la propria attività”, conclude la nota.