Chiara Ferragni prova a salvarsi via libera all’aumento di capitale di Fenice Soci spaccati l’influencer pronta a pagare | quanto deve sborsare

Leggi su Open.online

Il marchioè ancora in vita, almeno per ora: tutto grazie al portafoglio personale della influencer. L’assemblea deidi, laetà titolare dei marchi, ha dato il viaufficiale a un sostanzioso aumento di. Si parla di 6,4 milioni di euro assicurati dai dueAlchimia e Sisterhood, vale a dire le holding delo Paolo Barletta (che detiene il 40%) e della famiglia Ferragi (che hanno il 32,5% del). Proprio Sisterhood, anzi, avrebbe comunicato di esserea sottoscrivere la ricapitalizzazione «in proporzione alla quota detenuta» ma anche per la parte che non fosse sottoscritta dagli altri, in particolare Pasquale Morgese. L’obiettivo? «Proseguire con successo le attività» di. Ilo Morgese, che detiene il 27,5% dellaetà, ha votato contro la proposta dell’amministratore unico Claudio Calabi e starebbe valutando di impugnare il bilancio.