Dilei.it - Chiara Ferragni, perdite da 10 milioni di euro: il futuro a rischio

Leggi su Dilei.it

Non è un periodo facile per: se da un lato l’abbiamo vista risplendere e tornare protagonista della Milano Fashion Week prima e di quella di Parigi dopo, dall’altro continuano i suoi guai finanziari. A breve si deciderà infatti delle sorti di una delle sue società, Fenice, che nell’ultimo anno ha subitoda 10di, azzerandone il patrimonio., la società a: patrimonio azzeratoLa situazione finanziaria diè tutt’altro che rassicurante. Nelle prossime ore si decideranno infatti le sorti della sua società Fenice – la società chiave e titolare dei marchi dell’imprenditrice digitale – in perdita e con i ricavi precipitati. Si parla dida 10di: i ricavi 2024 sarebbero oltre sette volte meno quelli pre Pandoro gate (circa 2contro i 14 del 2022), che hanno azzerato di fatto il patrimonio aziendale.