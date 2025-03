Panorama.it - Chiara Ferragni mette mani al portafoglio per salvare il gruppo servono 6 milioni

Spaccatura sull’aumento di capitale da seidi Fenice azienda proprietaria dei marchi, ora amministrata da Claudio Calabi. In assemblea, in base a quanto ricostruito dall’agenzia Radiocor, l’imprenditore Pasquale Morgese, azionista al 27,5% ha votato contro la ricapitalizzazione, che è stata approvata con i soli voti di Sisterhood (cioè la stessacol suo 32,5%) e Alchimia, che possiede l'altro 40% e fa riferimento all’ex presidente Paolo Barletta.Morgese, socio di lungo corso della, si sarebbe riservato, a quanto si apprende da fonti a lui vicine, di impugnare sia il bilancio che le delibere assembleari relative alla ricapitalizzazione.A sua volta, la Sisterhood dellasi è detta pronta a sottoscrivere l’aumento di capitale non solo in proporzione alla propria quota ma anche per la parte di aumento che non fosse sottoscritta dagli altri soci, per «consentire a Fenice di proseguire con successo la propria attività».