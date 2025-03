Ilgiorno.it - Chiara Ferragni in crisi, tra 10 milioni di perdite e tentativi di salvataggio: via libera all’aumento di capitale di Fenice

Milano – Sisterhood, la holding di, informa che oggi 10 marzo, si è svolta l’assemblea dei soci die che “con il voto favorevole di Sisterhood e di Alchimia, ha deto, fra l’altro, la ricostituzione delsociale di, nei termini proposti dall'amministratore unico Claudio Calabi”. In particolare “Sisterhood è pronta a sottoscrivere l’aumento diin proporzione alla quota dalla stessa detenuta ed eventualmente anche per la parte di aumento che non fosse sottoscritta dagli altri soci, onde consentire adi proseguire con successo la propria attività”. La cifra esatta della ricapitalizzazione è di 6,4hanno assicurato la loro adesione i soci Sisterhood e Alchimia, mentre il socio Pasquale Morgese non sembra essere orientato a partecipare.