Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Gino Paoli avuti da tre donne diverse

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha avutodae la sua vita privata, in passato, è finita spesso sotto i riflettori. È stato così per la sua relazione con Stefania Sandrelli, da cui ha avuto laa Amanda Sandrelli nel 1964, quando le cronache rosa gridarono allo scandalo non solo per l’età dell’attrice, all’epoca minorenne, ma anche perché il cantautore, all’epoca sposato con la prima moglie Anna Fabbri, aspettava un bambino da quest’ultima. Tre mesi prima di Amanda Sandrelli, come lei stessa ha ricordato in una intervista al Corriere della Sera, infatti è nato il primogenito di, Giovanni. Laa segreta del cantautore ha raccontato così un frammento della loro storia familiare: “Mio padre era regolarmente sposato con Anna Fabbri dalla quale era in attesa delo Giovanni, che è nato tre mesi prima di me, perché intanto anche mia madre era incinta.