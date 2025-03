Lopinionista.it - “Chi si ferma si ritrova” di Luca Gonzatto: trovare la forza di rallentare richiede coraggio

“Chi sisi. Il metodo semplice e divertente per meditare dai 3 ai 13 minuti al giorno e non diventare un guru” dici accompagna in un percorso facile e accessibile a tutti, per fare in modo che la meditazione entri a far parte della nostra quotidianità. Viviamo in una società che ha fatto dell’iperattività e della competitività le sue ragioni d’essere, e che ci spinge quindi a correre senza mai avere sosta e a inseguire bisogni effimeri che ci allontanano dalla nostra autenticità; l’autore offre quindi un testo per riprenderci il nostro tempo e in cui si spiega che avere ildiè l’unica via per stare bene, emotivamente e fisicamente.In questo manuale vi è un’interessante panoramica sulla pratica meditativa, organizzata in modo che si possa adattare anche alle vite più frenetiche; il metodo ideato dall’autore permette infatti di meditare per pochi minuti al giorno mantenendo però la costanza, che è la chiave per assimilare perfettamente i principi di questa disciplina.