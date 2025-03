Biccy.it - Chi sarà la terza finalista del Grande Fratello: risultati dei sondaggi

Nell’ultima puntata del GF sono finite al televoto MariaVittoria Minghetti, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, tra loro chiladel? Gli inquilini della casa credono che si tratti di un televoto eliminatorio e non sanno che invece chi otterrà più voti strapperà un biglietto per l’ultima puntata del reality.Secondo tutti isu siti e forum dedicati ala spuntarlaStefania Orlando, ma le cose cambiano drasticamente sui social, dove a trionfare è Zeudi Di Palma e con percentuali bulgare. Se la Orlando sembra essere la favorita del pubblico generalista, la Miss Italia può contare su un esercito di fan (molte delle quali brasiliane che hanno creato dei trucchi per dare migliaia di voti grazie a delle liste con moltissime mail false).