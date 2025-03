Bergamonews.it - Chi era Luciano Muttoni: il ‘taxi’, la casa vacanze e quel giubbotto insanguinato. I carabinieri hanno una pista, primi sospetti

Valbrembo. La telecamera di un privato punta dritta sul vialetto che porta al civico 6E di via Rossini: l’unico, in tutto il complesso residenziale, senza un nome riportato sul citofono. All’interno di questo trilocale affittato come, domenica mattina è stato trovato il corpo senza vita di un uomo:, 58 anni. Iacquisito le immagini dila telecamera, e cerchiato in bianco alcuni punti sulle piastrelle fuori dall’abitazione. All’interno nascondono minuscole tracce ematiche, sangue. Forselo della vittima, forselo lasciato dall’assassino – o dagli assassini -, sgocciolato durante la fuga. Il riserbo è massimo, ma gli investigatori stanno seguendo unaben precisa e avrebbero già interrogato più persone. Due, in particolare, sarebbero sospettate del delitto.