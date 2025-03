Notizie.com - Chi era Frederik di Nassau, il principe del Lussemburgo morto a solo 22 anni: quale malattia lo aveva colpito

Ildiad appena 22da unamitocondriale correlata alla PoIg. Si tratta di un disturbo genetico in grado di privare le cellule di energia e di portare a disfunzione e insufficienza più organi.Chi eradi? Ildi22e unamitocondriale (Facebook Diana Spencer) Notizie.comIlRobert e la consorte Julie, i suoi genitori, hanno voluto condividere con il popolo la grave perdita.era infatti il loro figlio minore: “È con il cuore molto pesante che mia moglie e io vorremmo informarvi della scomparsa di nostro figlio”. Sui social hanno voluto anche approfondire uno degli ultimi momenti del ragazzo: “Venerdì scorso, in occasione del Rare Disease Day, il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlargli un’ultima volta.