Chi è Zaynab Dosso, la regina europea della velocità

(Adnkronos) – Lo sprint europeo ha una nuovaconquista l’oro nei 60 metri agli Europei indoor di atletica leggera ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, e si prende il trono del vecchio continente. Grazie a una gara eccezionale chiusa in 7?01, che vale il nuovo primato italiano e la proietta nella storia: in un grande evento internazionale, non c’era mai stato un oro italiano nella. Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d’Avorio,si è trasferita in Italia nel 2009. Un viaggio intrapreso per ricongiungersi ai genitori, che qualche anno prima si erano spostati a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, per motivi di lavoro. “Za”, come la chiamano gli amici, ha scoperto l’atletica a scuola, durante le lezioni di educazione fisica. E da lì non ha più mollato la, facendone una stella polare.