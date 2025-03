Lettera43.it - Chi è Mark Carney, l’ex banchiere eletto nuovo premier del Canada

sarà il prossimo primo ministro deldopo aver ottenuto una vittoria schiacciante nella corsa alla leadership del Partito liberale.succederà automaticamente a Justin Trudeau dopo le sue dimissioni, arrivate in seguito a una crescente impopolarità. Con l’85,9 per cento dei voti,ha battutoministra delle Finanze Chrystia Freeland,leader del governo alla Camera Karina Gould edeputato Frank Baylis.risponde a Trump: «L’America non è ile non ne farà mai parte»Il prossimoeredita un Paese in piena crisi commerciale con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha imposto dazi del 25 per cento sulle merci canadesi, escludendo per ora solo il settore automobilistico ed energetico. «L’America non è il. E ilnon farà mai, mai, parte dell’America, in alcun modo o forma», ha dichiaratoimmediatamente dopo essere stato, riferendosi alle allusioni di Trump di voler annettere il Paese.