Chi è il terzo finalista Grande Fratello il nome circola prima della puntata e spiazza il pubblico

Siamo a poche ore dalla nuovain diretta del. Nella serata di lunedì 10 marzo ci sarà l’elezioneterzae ormai non sembrerebbero esserci molti dubbi su chi approderà all’ultimo appuntamento, raggiungendo Lorenzo e Jessica, già certi del pass. Le informazioni che stanno venendo fuori non lasciano spazio a troppi dubbi.Infatti, nella casa delAlfonso Signorini è pronto a comunicare questa grandiosa notizia. La terzapare essere già delineata, anche se per averne certezza bisognerà attendere l’annuncio ufficiale. Vediamo insieme quale sarebbe la fortunata concorrente.Leggi anche: “Cosa voleva fare”., Lorenzo spara a zero contro Helena e c’è la rivelazione, chi sarà la terza: fuori il suoIl sondaggio suldi Forum Free GF non darebbe spazio a molte altre ipotesi.