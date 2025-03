Formiche.net - Chi è e cosa pensa Mark Carney, nuovo premier canadese

è illeader del Partito liberale, succedendo a Justin Trudeau come primo ministro secondo la regola che vede il leader del partito di maggioranza diventare capo del governo. La sua elezione, decisa in una votazione a porte chiuse, segna un passaggio storico per il Paese, che affida il futuro della sua politica a un leader considerato un economista di grande talento, capace di aver salvato l’economia nazionale durante la crisi finanziaria del 2008.Il profiloè un personaggio atipico in politica. Ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra – dove è stato il primo non britannico a ricoprire tale incarico – la sua carriera si è distinta per la gestione delle crisi economiche. Economista formato ad Harvard e a Oxford,ha iniziato la sua carriera in ambito finanziario presso Goldman Sachs.