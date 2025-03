Cultweb.it - Chi è BigMama che condurrà l’Eurovision Song Contest per l’Italia

La manifestazione canora più importante d’Europa è quasi alle porte: tra poco più di 2 mesi si alzerà il sipario sul2025, in onda dal 13 al 17 maggio su Rai2 e Rai1. E a volare a Basilea in quest’occasione non ci saranno soltanto Lucio Corsi, che rappresenteràcon Volevo Essere Un Duro e Gabry Ponte che gareggerà per San Marino con Tutta. Per commentare le varie serate in compagnia del pubblico italiano accorreranno anche il conduttore Gabriele Corsi e la rapper, vincitrice del disco d’oro nel 2024 con La Rabbia Non Ti Basta. Impariamo a conoscerla., nome d’arte di Marianna Mammone, nasce a San Michele di Serino (Avellino) nel 2000 (sulla data le fonti sono discordanti, c’è chi dice 10 marzo e chi 10 maggio). Dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorse nel suo paese natale e segnate da pesanti attacchi di bullismo e body shaming a causa del suo fisico, si trasferisce a Milano a 18 anni per studiare al Politecnico, ma soprattutto per affermarsi come cantante.