Iltempo.it - Chi comanda ora in Vaticano: i cardinali si preparano al dopo Bergoglio. Le mosse dei “ratzingeriani”

Quello che sta accadendo innegli ultimi giorni ha veramente del paradossale: il Papa sembra migliorare ma l'aria di un futuro possibile Conclave a breve termine non sembra smettere di soffiare, anzi. C'è infatti uno strano movimento tra i porporati residenti a Roma che, complice la malattia del pontefice, si vedono ogni sera in Piazza San Pietro per recitare il Rosario proprio per la sua guarigione. Prima equeste preghiere si svolgono incontri riservati e cene che hanno un unico e solo obiettivo: guardare al. Se non fosse di cattivo gusto, con un Papa che soffre in ospedale con concreta possibilità di non poter mai più proseguire come prima il proprio ministero, ci sarebbe da essere contenti per questo ragionevole scambio d'opinioni per il futuro della Chiesa.