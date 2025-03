Iltempo.it - "Chi ci ha portato alla guerra". Bassani smaschera l'ipocrisia dem

Leggi su Iltempo.it

Lain Ucraina continua a far discutere storici e commentatori. Uno di questi è Luigi Marcoche è stato ospite di Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro. Lo storicol'dei democratici statunitensi. E attacca Obama e Biden, rei di aver lasciato espandere le mire territoriali di Putin. "Quelli che ci hanno avvicinatosono stati Obama e Biden. Durante il periodo di Obama la Russia si è presa la Crimea, durante il periodo di Biden ha invaso l'Ucraina. Durante i 4 anni di Trump non si è mosso di un millimetro. E' stato a casa sua come tutti noi vogliamo. Nessuno di noi vuole che Putin sirghi".