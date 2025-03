Lanazione.it - Chessa, la vittoria della rinascita. ‘Che emozione durante l’applauso’, il fantino rientra dopo il terribile infortunio

Leggi su Lanazione.it

Siena, 10 marzo 2025 – La corsa. Quella di Andrea, detto Nappa II, che dieci mesiundi estrema gravità a Monticiano il 30 aprile 2024 per cui era finito in prognosi riservata, non solo è tornato a montare. Ma ha anche vinto ieri la terza batteria a Monteroni. Era di rincorsa, al via Marco Bitti su Bombolone è andato forte, peròsi è messo presto alle sue spalle, finché non l’ha superato. Volando. Come spinto da qualcuno dal cielo che, dirà poi il, l’ha guardato nei momenti più difficili del recupero. Secondo è Andrea Coghe su Dolcecomelanutella, terzo Giosuè Carboni su Echtelion. Centinaia di appassionati ieri in tribuna: è partito un applauso forte. Come a dire: bravo, hai lottato, ce l’hai fatta e sei tornato. Che si è ripetuto al secondo passaggio dil’arrivo, prima di scendere da cavallo.