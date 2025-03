Ilnapolista.it - Chelsea, i tifosi non soddisfatti per l’1-0 contro il Leicester. Maresca: «Il calcio non è quello della PlayStation»

Ilha vinto di corto musoil, ma pare che idei Blues non abbiano apprezzato. Sostengono, infatti, che la squadra debba segnare di più; di ciò non è d’accordo il tecnico Enzo(ieri partita da ex per lui), che ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa a fine match, incitando la tifoseria a sostenere la squadra per raggiungere un posto in Champions.bacchetta idel: «Ilnon è»Il Telegraph scrive:Enzonon ha ancora completato la sua prima stagione al, che potrebbe anche terminare con la vittoria di un trofeo, la Conference League. Ma potrebbe anche andare tutto storto e ha bisogno deidalla sua parte, proprio come si comportarono con Jose Mourinho. Il tecnico italiano sente che alcune squadre rivali dei Blues abbiano maggior sostegno da parte deidi casa; una vittoria per 1-0 con gol di Cucurella non ha spento i dubbitifoseria su una possibile qualificazione in Champions, soprattutto quando Palmer non segna da nove partite e ha sbagliato un rigore per la prima volta.