Che Tempo Che Fa, le pagelle del 9 marzo: Achille Lauro torna bambino (9) Vanoni diva eterna (10)

Ogni domenica sera, CheChe Fa è un appuntamento imperdibile, un viaggio tra cultura, spettacolo e momenti di pura magia televisiva. La puntata del 9non ha fatto eccezione: grandi ospiti, racconti intensi, qualche battuta fulminante e, naturalmente, look che non sono passati inosservati. Un mosaico perfetto di emozioni e ironia, in cui ogni protagonista ha lasciato il proprio segno.Pupi Avati e l’amore che non ha età. Voto: 7Con la calma e la profondità che lo contraddistinguono, Pupi Avati è entrato in studio come un signore d’altri tempi, portando con sé il peso elegante della sua carriera e delle sue memorie.Seduto accanto a Fabio Fazio, ha raccontato L’orto americano, il suo nuovo film, ma soprattutto ha parlato della magia del cinema: “Ti fa vivere storie che nella realtà non potresti mai vivere”.