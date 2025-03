Cultweb.it - Che cos’è la psicosi, la problematica psichiatrica di cui Lady Gaga dice di aver sofferto

Laè un disturbo mentale grave caratterizzato dalla perdita del contatto con la realtà. Non è una malattia specifica, ma un insieme di sintomi che possono manifestarsi in diversi disturbi psichiatrici.ha recentemente condiviso dettagli sulla sua esperienza con la, un disturbo mentale caratterizzato dalla perdita del contatto con la realtà. Durante un’intervista al podcast del New York Times, la popstar ha rivelato diattrsato episodi psicotici circa cinque anni fa, mentre lavorava al suo album “Mayhem”.Le persone che ne soffrono possono sperimentare:Allucinazioni: percezioni sensoriali che non esistono nella realtà, come sentire voci o vedere cose inesistenti.Deliri: credenze false e irremovibili, come la convinzione di essere perseguitati o die poteri speciali.