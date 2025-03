Ilrestodelcarlino.it - Che cosa è lo Snus e perché la nuova moda tra i giovani è pericolosa

Bologna, 10 marzo 2025 – Cheè lo, che è stato assunto assunto in una scuola media da due 13enni poi finite in ospedale per i malori accusati? Si tratta di tabacco macinato ed essiccato. Lo stesso viene poi umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole, simili a quelle del tè. Come lo si assume Da dove deriva il termine Quali tipi diesistono sul mercato Dove è venduto Utilizzato da molti sportivi è vietato ai minori di 18 anni Rischi per la salute La presenza di nicotina Il report dell’Istituto superiore della sanità La chiusura a ‘prova di bambino’ Come lo si assume Il suo uso più comune consiste nel posizionarlo in bocca tra il labbro e la gengiva superiore, e tenerlo per un periodo di tempo che può variare da qualche minuto a diverse ore.