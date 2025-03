Lapresse.it - Champions League in tv, domani Inter-Feyenoord: dove vederla

Leggi su Lapresse.it

Inl’torna in campo, martedì 11 marzo 2025, alle ore 21 contro ilnella partita di ritorno degli ottavi di finale in programma al Meazza. Si parte dal 2-0 dell’andata a favore dei nerazzurri. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.