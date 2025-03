Sport.quotidiano.net - Champions League, il ritorno degli ottavi di finale: partite e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 10 marzo 2025 – Lo spettacolo dellasenza sosta, in un tour de force di marzo prima della sosta per le nazionali tra due settimane. In Serie A c’è solo l’Inter ancora in gioco e i quarti di, dopo la gara di andata vinta a Rotterdam, sono vicini, ma i nerazzurri devono gestire anche le fatiche di campionato e un triello ormai chiaro con Napoli e Atalanta e un calendario molto compresso fino ad aprile inoltrato. Tra martedì e mercoledì andranno in scena inoltre tutte le gare di, tra sfide sostanzialmente già in ghiaccio e altre tutte da decidere e con grande attesa per il derby di Madrid dove il Cholo Simeone cercherà la remuntada contro il Real di Carlo Ancelotti. Massima attenzione anche a Liverpool dove i Reds si sono presi un piccolo vantaggio vincendo a Parigi una gara oltremodo sofferta.