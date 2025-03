Internews24.com - Cesari smonta gli anti Inter: «Gol di Lautaro al Monza assolutamente regolare, non ci sono falli»

di Redazionegli: «Gol dial, non ci». Il commento dell’ex arbitroIn molti nelle ultime ore avevano polemizzato per la presunta irregolarità del gol diMartinez in. Chiacchiere sterili, spazzate via dal vento e dal parere professionale dell’ex arbitro Grazianoa Pressing su SportMediaset.Questa l’analisi dell’episodio da parte del noto moviolista: «Ci può essere un fallo disul gol del 3-2 dell’contro il? A mio parereno. Il giocatore dell’cerca in qualche modo di colpire il pallone e lo fa in un modo corretto, avvicinando la testa proprio al pallone. Quindi non c’è nessuna situazione di fallosità. Per me questo è un gol».