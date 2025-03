Panorama.it - C'era una volta la Juventus

C'era unalache non imbarcava quattro gol in casa, l'ultima nel 1967. E che se falliva fragorosamente una stagione intera se ne assumeva la responsabilità, serrava i ranghi fino alla fine (cit) e però capivi che il domani sarebbe stato diverso. Non quella amorfa di oggi, presa a schiaffi in campo, contestata dalla gente che se n'è andata dallo stadio in largo anticipo per risparmiarsi un po' di freddo e pioggia che tanto non serviva.C'era unalache "vincere è l'unica cosa che conta" e il traguardo è più importante del percorso. Non viceversa. E che su questo dogma ha costruito una storia ultracentenaria, nulla a che vedere con la straziante deriva di questi mesi giuntoliani e thiagomottiani. In rigoroso ordine di apparizione, perché nellache c'era e che non c'è più, insieme all'allenatore sarebbe stato messo in discussione anche l'architetto del progetto sportivo.