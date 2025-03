Napolitoday.it - Cena spettacolo omaggio a Edoardo Bennato

Leggi su Napolitoday.it

il Covo dei Pirati, un autentico viaggio da Napoli all'isola che non c'è.Giovedì 3 Aprile 2025 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44.info 081662423 cellulare 3356215087Menù +1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20.