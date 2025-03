Secoloditalia.it - C’è vita oltre la vita? Allo studio 40mila esperienze di pre-morte. Gli esperti: “Serve un approccio scientifico”

Leggi su Secoloditalia.it

Negli ultimi 10 annipersone hanno dichiarato di aver vissutodi pre-. Dare concretezza a questi fenomeni, capirli e conoscerli, trovare risposte scientifiche a questi vissuti è l’obiettivo di un gruppo multidisciplinare di fisici, medici che si sono confrontati nel corso del convegno ‘Ledi pre-(Nde). Fenomenologia e cambiamenti’, presso il Centro Studi Americani di Roma. “La scienza deve fare la sua parte per dare concretezza a questi fenomeni, capirli e conoscerli. È un obiettivo arduo, ma ci riusciremo”, ha detto all’Adnkronos Francesco Sepioni, medico di emergenza-urgenza presso Asl Umbria 1 e autore del libro “Al Confine con l’Aldilà”, che ha moderato l’incontro. L’incontro ha voluto affrontare un tema complesso e affascinante come quello delledi pre-(Near-death experiences, Nde), delleextracorporee (Out-of-Body experiences, Obe), non tralasciando la fenomenologia e i cambiamenti del soggetto successivamente all’esperienza in oggetto.