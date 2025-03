Iodonna.it - «C'è una narrazione dispregiativa nei confronti delle persone anziane, soprattutto sui social. Dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso»

Leggi su Iodonna.it

Paola Barale, attrice, conduttrice e showgirl che è stata unaicone della tv degli anni Novanta, si è raccontata a Francesca Fialdini ospite di Da noi. a ruota libera. E ha parlato della sua carriera -–dai quiz accanto a Mike Bongiorno alle conduzioni di successo – al sogno di un programma in camper, lanciando infine un appello per cambiare la percezione dell’età nella società di oggi. Perché l’età, ha spiegato, non dev’essere un limite: «Tra poco avrò 60 anni, e allora?». Raz Degan e Paola Barale: bacio e notte d’amore sull’Isola X Leggi anche › Rosita Celentano si racconta: «60 anni? Me ne sento 45, facciamo 50, dai!» La carriera di Paola BaraleNata a Fossano nel 1967, Paola Barale ha debuttato a Domenica In come sosia di Madonna, diventando poi un volto amatissimo grazie a trasmissioni come Buona Domenica e alle collaborazioni con i mostri sacri della tv italiana come Mike Bongiorno.