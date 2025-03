“C'è una espulsione da fare”. L'indiscrezione scuote il Grande Fratello a tre settimane dalla finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si annuncia una puntata cruciale per il prosieguo del. Stasera, infatti, conosceremo il nome di un nuovo finalista. Al televoto ci sono cinque concorrenti, tutti protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. Ma durante la diretta potrebbe accadere anche qualcosa di clamoroso.Poche ore fa, infatti, una delle giornaliste più informate sui retroscena delha lanciato un’indiscrezione bomba. Si parla di un possibile provvedimento da parte della produzione nei confronti di uno dei concorrenti in gara. A quanto pare, il concorrente in questione potrebbe essere escluso definitivamente dal gioco, in quanto il provvedimento sarebbe il più severo previsto dal regolamento: la squalifica.