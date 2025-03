"C'è un intruso in Casa". Irruzione improvvisa al Grande Fratello, la regia stacca subito poi si scopre cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“C’è unnella”. Il video ha fatto immediatamente il giro della rete. Così mentre stasera è in programma una nuova puntata del. Stasera verrà annunciato il terzo finalista. Il sondaggio suldi Forum Free GF non darebbe spazio a molte altre ipotesi. La terza finalista non dovrebbe essere Chiara, ultima con appena il 5% dei voti. Male anche Zeudi, che non riuscirebbe ad andare oltre l’8%. Al terzo posto Mariavittoria con l’11% delle preferenze.>>“voleva fare”., Lorenzo spara a zero contro Helena e c’è la rivelazioneShaila sarebbe seconda con il 18%, mentre Stefania Orlando prevarrebbe su tutte totalizzando il 57% e qualificandosi così alla finalissima. Una gioia immensa per la conduttrice televisiva, che otterrebbe un traguardo che ha inseguito a lungo e che ora sta per concretizzarsi.