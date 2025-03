Anteprima24.it - ‘C’è un buco per Alemao, Ciao Bruno’, il ricordo di Napoli nel giorno della figuraccia della Serie A

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn lungo striscione appeso alla balaustra per celebrare una delle voci più riconosciute e storiche del mondo del pallone, quella di Bruno Pizzul. Timbro riconoscibile e tante volte emulato, narratore delle gestanazionale e di tanti club italiani, in campionato e in Europa, Pizzul è morto il 5 marzo lasciando un vuoto in tanti appassionati, tifosi e non.Il weekend ha rappresentato l’occasione per tributargli il giusto onore e ricordarlo per le tante massime che lo hanno reso famoso. E tra queste c’è il famigeratounper’, frase con la quale Pizzul raccontò la rete del vantaggio del brasiliano nella finale di ritorno di Coppa Uefa contro lo Stoccarda.Coppa che il, alla fine, alzò al cielo. Ed è proprio questo lo striscione di tributo dei tifosi delnei confronti di un signore del pallone.