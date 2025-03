Tvzap.it - “C’è posta per te”, le ammissioni di Carlo dopo la puntata: “Ecco la verità”

News tv. “C’èper te”, ledila: “la” – Una delle storie della scorsadi C’èper te ha visto come protagonisti Serena e l’ex fidanzato. La donna ha voluto mandare a chiamare lui e la suocera Maria Rosaria.una convivenza assieme all’uomo e alla mamma di lui, quest’ultimo l’ha cacciatauna lite. Serena tuttavia ha confidato che i due si sono incontrati comunque in totale segreto. (le foto)Leggi anche: Tv in lutto, addio al noto volto dello sport italianoLeggi anche: “C’èper te”, Michele non perdona la madre Rosanna: le sue parole“C’èper te”, ledila: “la”Durante ladi C’èper te, Serena ha riferito a proposito di: “Ci frequentiamo in segreto, lui mi dice che mi ama, che pensa solo a me, ma che non possiamo mostrarci in pubblico perché sua madre lo butterebbe fuori di casa e smetterebbe di parlargli.