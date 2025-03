Iltempo.it - "C'è la mano di un Paese straniero", Cyber attacco a X, l'accusa di Musk

Elonsospetta che l'contro il suo social media X sia opera di qualche. «C'è stato (c'è ancora) un massiccioinformatico contro X», ha scritto sul social appena tornato disponibile. «Veniamo attaccati ogni giorno ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un gruppo numeroso e coordinato e/o un. Stiamo tracciando», ha aggiunto. Giornata nera, infatti, per X, la piattaforma di Elon. Dopo il breve down nella mattina del 10 marzo, quando la piattaforma social è stata irraggiungibile per circa mezz'ora con un picco alle 10:55, il sito specializzato Downdetector ha segnalato di nuovo problemi in tutto il mondo dal pomeriggio.