Cccp ultima chiamata per la storica band del punk italiano

“Abbiamo visto cadere il Muro di Berlino, sembrò la fine della storia. Doveva seguire il regno del libero/democratico/progresso ma fu vendetta della geografia e del meteo. Ricordate le primavere arabe? Il mondo si sgretola, rotola via. Succede, è successo: si sgretola e via”. Con queste parole lette da Giovanni Lindo Ferretti davanti ai giornalisti, i–Fedeli alla linea,che ha fatto la storia del, con la sua formazione originaria – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – ha annunciato che questa estate saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per “un’”.Poi ognuno per la sua strada, come ha ribadito lo storico leader Ferretti con un passato vicino a Lotta Continua e oggi “sostenitore” dell’attuale governo di centrodestra.