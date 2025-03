Ilrestodelcarlino.it - Cccp, l’ultimo tour e la proiezione speciale a Reggio del Gran Gala Punkettone

Emilia, 10 marzo 2025 - Esce il 28 marzo la registrazione audio e video del, lo spettacolo dei– Fedeli alla Linea andato in scena nell’ottobre 2023 al Teatro Municipale Valli, in occasione dell’apertura della mostra dedicata al percorso artistico del gruppo ‘Felicitazioni!’, allestita ai Chiostri di San Pietro. Ci sarà poi in anteprima, il 21 marzo al Teatro Valli, unadel, alla cui visione parteciperà la band: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni Annarella Giudici, Danilo Fatur. lucadelpiaI prossimi impegni disono stati presentati a Milano, ad Arci Bellezza. Ilandava in scena il 21 e 22 ottobre 2023: quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti, i– Fedeli alla linea, una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano, si ritrovavano sul palco del Teatro Valli per festeggiare l’inaugurazione di ‘Felicitazioni!’, la mostra tenutasi ai Chiostri di San Pietro, che registrò oltre 45mila visitatori.