CCCP – Fedeli alla Linea | l’ultima chiamata di una band che ha fatto la storia

Leggi su Ildenaro.it

“Abbiamo visto cadere il muro di Berlino, sembrò la fine della. Doveva seguire il regno del libero/democratico/progresso ma fu vendetta della geografia e del meteo. Ricordate le primavere arabe? Il mondo si sgretola, rotola via. Succede, è successo: si sgretola e via”. Con queste parole, lette da Giovanni Lindo Ferretti davanti ai giornalisti, ihanno annunciato il loro ritorno sui palchi italiani per “un’ultima”. Sarà un addio definitivo, un ultimo giro di giostra con la formazione originale: Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur.Ferretti, leader storico del gruppo e figura controversa del panorama culturale italiano, ha ribadito che non c’è alcuna intenzione di dimostrare che isiano ancora vivi e combattivi: “Iè qualcosa che è successo.